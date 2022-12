Padru. Solo cinque giorni fa aveva compiuto 72 anni e oggi, chi ha avuto la fortuna di conosce questo posta moderno, sente già un vuoto enorme. Nella sua Padru dove era nato dai genitori Chiccheddu e Maria, Francesco Pliu, voce e anima dei Cordas et Cannas, tra i gruppi più longevi e innovativo della musica etnica in Sardegna, sarà ricordato questa sera dai sui amici.

“Vogliamo ricordare Francesco sul palco dove si è sempre esibito, dal quale ci ha fatto divertire, ballare e cantare per tantissime serate. Per chi ha piacere – scrivono dalla sua Padru – ci ritroveremo intorno alle 21:00 nella piazzetta davanti al Comune, per riascoltare qualche sua canzone e per rendere onore ad un artista che ha dato tanto per il nostro paese. Faremo ogni cosa per tenere vivo il suo ricordo”.