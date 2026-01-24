Olbia 30 gennaio 2026 – Si terrà giovedì 30 gennaio, nell’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario di Olbia, la presentazione del documentario Ostriche di Sardegna: produzione, ricerca e innovazione, un progetto dedicato al comparto ostricolo regionale e al rapporto tra sistema produttivo e mondo della ricerca.

L’appuntamento è fissato a partire dalle 17:00 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 17:15 sono previsti i saluti istituzionali affidati a Aldo Carta, presidente di UniOlbia, e a Giuseppe Meloni, assessore alla Programmazione della Regione Sardegna.

Il cuore dell’iniziativa è la presentazione del documentario, in programma alle 17:30, a cura di Graziana Frogheri, dell’Ufficio Networking di Sardegna Ricerche, e di Davide Melis, regista della Karel Film Production & Communication. A seguire, alle 17:40, la proiezione del lavoro audiovisivo, una produzione di Sardegna Ricerche, che approfondisce i temi della produzione ostricola, della ricerca scientifica e delle prospettive di innovazione nel settore.

Alle 18:40 spazio alla tavola rotonda dedicata alle politiche e agli strumenti per rafforzare la collaborazione tra ricerca e sistema produttivo. Al confronto prenderanno parte Giuseppe Meloni, Francesco Agus, assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Mauro Monaco, vicepresidente dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori, Augusto Navone, presidente della Fondazione IMC Centro Marino Internazionale, e Sabrina Orrù, responsabile dell’Ufficio Networking di Sardegna Ricerche. È previsto anche il contributo dei produttori e degli enti di ricerca coinvolti nel progetto. Il dibattito sarà moderato da Maddalena Brunetti.

A completare l’iniziativa, una masterclass dedicata all’abbinamento tra le ostriche delle lagune sarde e i vini del territorio, organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier e accessibile previa registrazione.