OLBIA. Il Tavolo delle Associazioni Territoriali della Gallura accoglie con soddisfazione il parere favorevole della Commissione Tecnica sul progetto della nuova strada a quattro corsie tra Olbia e Arzachena, ma rilancia chiedendo subito un confronto operativo tra istituzioni.

“Questo è un risultato positivo – si legge in una nota a firma del coordinatore pro tempore Bruno Brandano –. Ma ora non possiamo fermarci”. Il TAG sollecita l’istituzione immediata di un tavolo congiunto tra Governo nazionale, Regione Sardegna, ANAS e territori per definire i prossimi passaggi: “È ora di parlare di date, risorse, cantieri. Non ci fermeremo finché non vedremo i mezzi al lavoro”.

Secondo il Coordinamento, “questa strada non è solo un’opera pubblica. È una necessità”, perché incide sulla sicurezza e sulle prospettive di sviluppo del territorio. La Gallura ha già aspettato abbastanza. Meritiamo infrastrutture moderne e sicure, al pari del resto del Paese”.

Il Tavolo ribadisce la propria disponibilità a collaborare “in modo costruttivo con tutte le istituzioni”, sottolineando che le manifestazioni e le iniziative degli ultimi anni “hanno contribuito al risultato di questi giorni”.