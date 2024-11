OLBIA. È in programma dal 3 al 5 maggio sui campi di Olbia, Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo, il Primo Trofeo Città di Olbia. Parteciperanno più di mille piccoli calciatori, dagli 8 ai 13 anni, e cento squadre, 86 dilettantistiche e 12 professioniste. Tra i club spiccano i nomi blasonati di Juventus, Milan, Roma, Cagliari, Monza e Ajaccio.

Il trofeo, che nasce dall’Olbia 1905 Academy, scuola calcio attiva nel territorio, col patrocinio di comune di Olbia e Regione Sardegna, sarà suddiviso in tre categorie: Primi calci (under 9), con in campo i calciatori classe 2015-2016, Pulcini (under 11) per la classe 2013-2014 e infine gli Esordienti (under 13) classe 2011-2012.

L’arrivo di tutte le squadre è previsto venerdì 3 maggio. Dopo la sistemazione in hotel, il “Primo Trofeo Città di Olbia” comincerà fuori dal rettangolo di gioco e attorno a una tavola rotonda per un convegno sulla psicologia dello sport alle ore 18:00 nella sala del Community hub, in via Perugia. “Strategie e opportunità per i giovani attraverso lo sport” è il titolo dell’incontro moderato da Cristiano Depalmas, psicologo di Olbia 1905 Academy.

Insieme a diverse figure istituzionali, il dialogo sarà incentrato sulle prospettive e il supporto ai più piccoli attraverso attività formative e sportive. Alla tavola rotonda parteciperanno il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, gli assessori all’Istruzione Sabrina Serra, alle Politiche sociali Simonetta Lai, al Turismo Marco Balata, allo Sport Elena Casu, l’ex vice presidente della Regione Giuseppe Fasolino, il referente Figc Giampiero Pinna e il direttore del Cipnes Aldo Carta. In serata, le delegazioni sfileranno con le decine di maglie diverse lungo Corso Umberto I, al centro storico di Olbia, per una presentazione alla città.

Sabato 4 maggio sveglia presto, colazione e fischio d’inizio del torneo alle ore 9:00. Le partite della prima fase, quella dei gironi, continueranno sino al pomeriggio. Stesso programma domenica 5 maggio. Via alle ore 9:00 fino alle finalissime che andranno in scena nel pomeriggio. A seguire, le premiazioni.

Sabato, le categorie Primi calci e Pulcini si sfideranno nei campi del Geovillage, a Olbia, mentre gli Esordienti tra lo Stadio Bruno Nespoli di Olbia e il campo comunale di Golfo Aranci. Domenica le fasi finali della manifestazione avranno anche un’altra cornice, quella del campo di Loiri Porto San Paolo. La finalissima Esordienti sarà ancora allo stadio Bruno Nespoli.

“Provo immenso orgoglio – dice Gianni Spanu, responsabile della scuola calcio organizzatrice, la Olbia 1905 Academy – nel poter finalmente annunciare un evento a cui abbiamo lavorato tanto. Le realtà che partecipano sono tante e siamo sicuri che daranno vita a bei momenti di confronto, crescita e sport. Ci impegneremo per dare vita a una manifestazione di alto livello e per accogliere nel migliore dei modi chi verrà da fuori.

L’auspicio è che questo sia un punto di partenza. E ci tengo a ringraziare il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e la Regione, senza cui non sarebbe stato possibile organizzare un evento di questa portata. Ringrazio in particolare anche l’ex assessore regionale Giuseppe Fasolino per aver creduto in questa manifestazione”.