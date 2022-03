Oltre al gigante del mare, il mega yacht Dilbar fermato nel porto di Amburgo, anche la sua villa del Pevero, nel cuore della Costa Smeralda, è stata “congelata”. Il magnate russo Alisher Usmanov fa parte del gruppo dei cosiddetti “oligarchi”, considerati vicini a Putin, colpiti da un provvedimento dell’Unione Europea che ha gli stessi effetti di un sequestro. In buona sostanza, pur mantenendone la proprietà, Usmanov non può utilizzare i suoi beni né venderli, né donarli o cederli.

Stessa sorte per altri oligarchi con proprietà in tutto il territorio italiano ed europeo come Alexei Mordashov a cui sono stati congelati la sua villa di Portisco e il mega yacht “Lady M”, imbarcazione di 65 metri, spesso avvistato d’estate nei mari del Nord Sardegna. Simili provvedimenti hanno colpito le proprietà in Italia di altri magnati come Oleg Savchenko, Igor Sechin e Gennady Timchenko