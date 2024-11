OLBIA. Quando una donna chiude una relazione deve sentirsi al sicuro. E così il Luxury Security Multiservices Group, società di vigilanza impegnata nel sociale che opera in Sardegna, a Milano e a Roma, lancia la nuova iniziativa di bodyguard gratis per “l’ultimo incontro”, quello risolutivo.

Il servizio, fortemente voluto dall’amministratore delegato dell’azienda, l’olbiese Antonello Contini, consente alle donne di poter avvalersi gratuitamente della presenza di una guardia del corpo durante l’appuntamento chiarificatore con il partner.

Partito a livello nazionale dall’imprenditore friulano della Cup Life and Security Riccardo Guarnieri a seguito dell’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane al sesto mese di gravidanza uccisa dal suo fidanzato lo scorso 26 maggio a Senago, il progetto nasce per aiutare le donne a non avere paura.

“Dopo i fatti di violenza accaduti nell’ultimo periodo in Italia era giusto abbracciare questa importante iniziativa e portarla anche in Sardegna – dichiara l’Ad di Luxury Antonello Contini -. Nessuna donna si deve sentire sola, debole o indifesa. Ha il diritto di essere al sicuro e di poter dire basta ”.

Informazioni: tel. 393 0910803.