OLBIA. Un webinar con oltre 500 studenti collegati ha dato il via al concorso “Vinci lo STEM”, promosso da Astec, centro gallurese attivo nella divulgazione scientifica e nella formazione aerospaziale. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori e intende stimolare l’interesse per le discipline STEM attraverso un percorso di orientamento e sfida progettuale.

Durante la diretta, moderata dalla fondatrice di Astec Marilisa Pischedda, sono intervenuti nomi di rilievo del settore: Guido Levrini dell’Agenzia Spaziale Europea, Angela Natale di AVIO, il docente Plinio Innocenzi dell’Università di Sassari e l’ingegnera Lucia Pigliaru, anche lei in forza all’ESA. I relatori hanno affrontato temi come il monitoraggio della Terra, i lanciatori spaziali e le sperimentazioni in orbita, esortando gli studenti a non temere le sfide delle materie scientifiche.

“Ho ideato questa challenge con lo spirito di voler stimolare la curiosità e la voglia di mettersi in gioco degli studenti – dichiara Marilisa Pischedda -. E per offrire loro l’opportunità di abbracciare l’aerospazio più da vicino, attraverso percorsi validati e diversificati”.

Il concorso scadrà il prossimo 9 giugno. I vincitori avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti del settore. Le modalità di partecipazione e la registrazione del webinar sono consultabili online su questa pagina >.

Il progetto è sostenuto da Università di Sassari, Distretto Aerospaziale della Sardegna, AVIO Spa e ESA. Intanto a Olbia si prepara la terza edizione del Festival dell’aerospazio e il ritorno degli AstroAperitivi, entrambi firmati Astec.