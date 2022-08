★VIDEO★ OLBIA. Il capo reparto dei Vigili del Fuoco, l’olbiese Eugenio Degortes, è ufficialmente in pensione. Questa mattina, martedì 30 agosto, il saluto dei colleghi nel piazzale della caserma.

Degortes ha prestato servizio di leva nel Corpo nazionale tra il 1981 e il 1982. Arrivato al Comando di Sassari nel 1990, ha trascorso gran parte della sua carriera professionale presso il Distaccamento di Olbia, dove chiude la sua carriera lavorativa come capo turno del turno d. Autista di 4° grado.

Si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione nel lavoro, e nel corso della sua carriera gli sono stati riconosciuti diversi elogi: nel 2006 ha salvato un ragazzo rimasto intrappolato all’interno di un furgone travolto dall’esondazione di un torrente in piena mentre a Loiri Porto San Paolo con la squadra, il 23 marzo 2006, ha soccorso una persona che tentava il suicidio.

Ancora, ha ricevuto il compiacimento del componente del Nucleo di coordinamento delle opere provvisionali della direzione regionale Abruzzo per i lavori di messa in sicurezza svolti presso la chiesa di San Bartolomeo e Santa Chiara nel comune di Paganica, nel 2009, a seguito del terremoto.

Il comandante di Sassari, ing. Monopoli, ringrazia pubblicamente Eugenio Degortes per il lavoro svolto in questi anni e gli rivolge i migliori auguri per il futuro, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici più cari, a nome di tutto il personale del Comando Vigili del Fuoco di Sassari. Di seguito il video girato questa mattina dai Vigili del Fuoco: