OLBIA. Sarà dedicato al villaggio-santuario di Romanzesu, nei pressi di Bitti, l’incontro in programma venerdì 9 maggio all’Olbia Community Hub. L’evento rientra nel ciclo “Alla scoperta della Sardegna”, organizzato in collaborazione con Sardegna Turistica, e offrirà un approfondimento sul patrimonio nuragico dell’isola.

Dalle 18:00 alle 20:00, in via Perugia 3, Fernando Posi e i professionisti della Cooperativa Istelai guideranno il pubblico in un percorso tra storia e archeologia. Il seminario sarà moderato da Gian Mario Figoni Frau, voce e volto di Sardegna Turistica. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

Informazioni: tel. 3459990314, mail info@olbiacommunityhub.it