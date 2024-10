OLBIA. La prima di una serie di basse pressioni in arrivo dall’Atlantico, favorite da un indebolimento dell’alta pressione, riusciranno ad avanzare raggiungendo la penisola e marginalmente anche la Sardegna. Dopo alcune belle giornate con temperature ancora sopra la media, una vera “rottura” autunnale ci porterà verso un fine settimana ventoso e con temperature più fresche.

Giovedì 3 ottobre. Attorno al centro del vortice depressionario, posizionato tra Corsica e Toscana, si muoveranno le perturbazioni frontali con grossi carichi di precipitazioni e temporali. Diverse regioni della penisola potrebbero far registrare accumuli a tripla cifra e anche la vicina Corsica sarà investita dal fronte più intenso.

Vista la situazione, il Centro regionale della Protezione Civile ha comunque pubblicato un avviso di criticità ordinaria gialla anche per la Gallura dove in alcune zone si potranno verificare temporali con accumuli moderati. Dopo la perturbazione inizia lo strascico ventoso con ponente in deciso aumento.

Venerdì 4. Vento al secondo giorno di intensificazione. Raffiche superiori ai 25 nodi e burrasca nelle coste esposte. Temperature in discesa.

Sabato 5. Terzo giorno di vento in fase di scarico, con lo spostamento del ciclone verso sud est. La rotazione del maestrale in attenuazione.

Domenica 6. Ritorno alla stabilità, bel tempo e vento a regime di brezza.