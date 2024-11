Oltre venti milioni di euro di investimenti per le manutenzioni nei quattro porti del nord isolano. È quanto disposto dall’AdSP del Mare di Sardegna che, nei giorni scorsi, ha concluso, con la firma dei relativi contratti, l’iter di gara per l’aggiudicazione di 4 accordi quadro che copriranno gli interventi manutentivi fino al mese di settembre del 2027 per gli scali di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa e Porto Torres.

In dettaglio, lo stanziamento prevede circa 5 milioni di euro ad accordo quadro per interventi relativi a:

edifici e impianti tecnologici, gara aggiudicata alla società Intecservice Srl di Avellino; opere marittime (contratto firmato con la P&S Marine S.r.l di Savona);

aree verdi e arredo urbano (che va alla Soter Srl di Catania) e opere stradali (aggiudicata alla Assisi Strade Srl di Perugia).

Secondo quanto riferisce l’AdSP, si opererà sulle manutenzioni straordinarie di banchine (danni alle strutture o rotture di parabordi causati dalle manovre delle navi), asfalti danneggiati dall’intenso traffico di mezzi pesanti, guasti improvvisi agli impianti elettrici e tecnologici presenti in porto e, non ultimo, il pronto intervento per il ripristino dei fondali in caso di creazione di cumuli di sabbia che possano compromettere l’ormeggio.

Uno stanziamento, quello dedicato agli accordi quadro, che si aggiunge ai consistenti investimenti per le numerose opere infrastrutturali previste nel settentrione isolano.

Tra questi i dragaggi nel porto di Olbia, che verranno a breve sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale, e per i quali l’Ente ha incrementato il budget disponibile ad oltre 70 milioni di euro;

“Con i contratti di manutenzione recentemente firmati, siamo pronti ad affrontare tempestivamente e per il prossimo quadriennio tutti gli interventi necessari a garantire la massima efficienza dei nostri scali del nord – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – consolidiamo il ricorso agli accordi quadro, strumenti snelli per un soddisfare tutte le eventuali emergenze, soprattutto nei periodi di massimo picco di traffico, che si affiancano all’intensa e capillare programmazione infrastrutturale attualmente in corso per i porti di competenza”.