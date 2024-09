OLBIA. Venerdì 13 settembre presso il negozio Cino Service in via Vittorio Veneto è in programma una raccolta alimentare per i cani e i gatti de La Lida. Le volontarie saranno a disposizione del pubblico dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. È possibile donare traversine, lettiere, cibo per i cuccioli.