Olbia 1 novembre 2025 – Una sabato diverso, tra divertimento e sport, in piazza Elena di Gallura. Davanti al municipio è stato allestito un grande gonfiabile verde per consentire a grandi e piccoli di cimentarsi con mazze e palline, grazie all’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Golf insieme al Botanic Golf Sacuba di Olbia.

La manifestazione ha attirato tanti bambini e numerose persone che non avevano mai avuto a che fare con lo sport del green, ma che hanno voluto provare l’esperienza con curiosità e entusiasmo. Per un giorno il cuore della città si è trasformato in un piccolo campo pratica dove imparare i primi colpi e conoscere i primi rudimenti di una disciplina che unisce tecnica, concentrazione e passione.

Andrea Ferlito, maestro e istruttore del Sacuba Golf di Olbia, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione: “È stata una giornata spettacolare. Tantissima gente è venuta in questo posto meraviglioso nella piazza davanti al municipio. Consiglio a chi non si è mai avvicinato a questo sport di provarci, perché è davvero straordinario”.

Ferlito ha poi evidenziato la filosofia che accompagna la pratica: “Serve concentrazione, perché non hai un avversario. L’avversario sei tu stesso e il campo. Quando sbagli è colpa tua, ma puoi capire come migliorare. E la gioia di colpire la palla è infinita”.

A illustrare gli obiettivi dell’iniziativa è stata Maria Vittoria Tali, delegata della Federazione per il Nord Sardegna: “Vogliamo far conoscere questa disciplina in tutta l’isola e coinvolgere più persone possibile, soprattutto donne e bambini. È un’attività che si può praticare all’aperto tutto l’anno e non è riservata a pochi. Si può iniziare senza grandi difficoltà e crescere passo dopo passo”.

Ai più piccoli è stato consegnato il libro “Il golf fa colpo, a scuola di uno sport unico”, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla disciplina che si vive a contatto con la natura.