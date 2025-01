Il Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio Abate di Olbia, presieduto da Antonello Mele, sta definendo gli ultimi dettagli per i festeggiamenti in onore del santo protettore degli animali e del fuoco. Tra riti religiosi, canti tradizionali, attività sportive e momenti conviviali, la festa si svolgerà dall’8 al 19 gennaio 2025.

Tra gli appuntamenti principali spicca la processione del 19 gennaio, durante la quale la statua del santo sarà trasportata su un carro trainato da buoi attraversando le vie della città, accompagnata dalla Banda Musicale e dai gruppi folk di Olbia e Orotelli. La giornata culminerà con l’accensione del grande falò nel sagrato della Chiesa San Michele Arcangelo.

Ecco il programma dettagliato:

8 – 16 gennaio

•Ore 18:00 – Chiesa San Michele Arcangelo: solenne novena in onore di Sant’Antonio Abate, seguita dalla Santa Messa.

Sabato 11 gennaio

•Ore 10:00 – Campi da calcetto via Saturno: 7° Torneo di calcetto Sant’Antonio Abate “Memorial Guido Cherchi”.

•Ore 10:00 – Lungomare via Redipuglia: 8a Remata Sant’Antonio Abate.

•Ore 13:00 – Salone Oratorio San Michele Arcangelo: Premiazione degli eventi sportivi.

•Ore 18:00 – Salone Oratorio San Michele Arcangelo: Musica dal vivo con Tore Nieddu.

Venerdì 17 gennaio

•Ore 17:30 – Chiesa San Michele Arcangelo: raduno delle bandiere votive con rito di benedizione delle medaglie e passaggio della bandiera patronale al nuovo Priore.

•Ore 19:30 – Chiesa San Michele Arcangelo: “Cantos pro Sant’Antoni ‘e su fogu” e 1a Rassegna corale in onore di Sant’Antonio Abate. Seguirà un rinfresco offerto dal Comitato.

Sabato 18 gennaio

•Ore 20:30 – Salone Oratorio San Michele Arcangelo: serata danzante con Quirico Bacciu.

Domenica 19 gennaio

•Ore 10:00 – Chiesa San Michele Arcangelo: Santa Messa solenne in onore di Sant’Antonio Abate, con la benedizione e distribuzione del pane tipico della festa. La celebrazione sarà animata dal coro “Sos Astores” di Golfo Aranci. Seguirà il tradizionale rito di benedizione degli animali domestici nel sagrato della Chiesa, in collaborazione con la Coldiretti.

•Ore 12:30 – Tradizionale invito presso l’abitazione del nuovo priore Roberto Santoni.

•Ore 16:30 – Partenza dal Quartiere Isticadeddu: Solenne processione in onore del santo, accompagnata dalla Banda Musicale “F. Mibelli” di Olbia e dai Gruppi Folk di Olbia e Orotelli. Il santo, trasportato su tradizionale carro a buoi, percorrerà via Marco Polo, corso Vittorio Veneto, via IV Novembre, via Walter Frau, via Bazzoni Sircana e Chiesa San Michele Arcangelo.

•Ore 17:15 – Sagrato Chiesa San Michele Arcangelo: Solenne rito di benedizione e accensione del grande Falò (Su Fogarone) in onore di Sant’Antonio Abate. Seguirà l’esibizione delle maschere tradizionali del gruppo Thurpos di Orotelli.

•Ore 19:00 – Sagrato Chiesa San Michele Arcangelo: musica in piazza con il concerto della band Zenias. Durante la serata, estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

Organizzazione e ringraziamenti

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio Abate di Olbia, con il supporto del Comune di Olbia, della Coldiretti, del comitato di quartiere di Isticadeddu e di vari sponsor locali.