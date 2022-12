OLBIA. Ci sono volute due scariche di taser e una spruzzata di spray al peperoncino per riportare a miti propositi un cittadino albanese che nella vigilia di Natale se ne andava in giro ubriaco, scalzo e con il figlio piccolo al seguito.

Fermato da una pattuglia di Carabinieri in piazza Etna, vicino a corso Vittorio Veneto, l’uomo ha reagito male a un primo tentativo da parte dei militari di sottrargli il bambino per assicurargli protezione. Appena ha capito quanto stesse succedendo, il giovane padre, visibilmente in stato di ebrezza, si è scagliato contro i militari ma questi hanno risposto con ben due scariche di pistola elettrica e persino un intenso spruzzo di spray urticante prima di far scattare le manette ai suoi polsi.

L’uomo è finito in caserma Mura dove ha smaltito la sbornia durante la notte di Natale. É stato denunciato per aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. Il bambino è stato affidato alle cure della madre.