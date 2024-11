OLBIA. È stato presentato alla stampa il programma dettagliato della festa di San Simplicio edizione 2024 che si svolgerà da venerdì 10 a mercoledì 15 maggio. Presenti all’incontro con i giornalisti don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio, il presidente del comitato festeggiamenti Giovanni Varrucciu, il segretario Giuseppe Asara, la vice segretaria Tiziana Asara e il tesoriere Tore Asara.

Il primo giorno si aprirà con i tradizionali fuochi d’artificio alle 21:30 visibili dal molo Benedetto Brin e dal lungomare. La sagra delle cozze è prevista sabato 11 maggio dalle 18:00 mentre il concerto di Raf, sul palco del Fausto Noce, comincerà alle ore 22:00.

Domenica 12, dalle 16:00, si terrà il 21esimo Palio della stella sul viale Isola Bianca mentre alle ore 17:00, in Basilica si svolgerà il “Convegno simpliciano a 1720 anni dalla morte” del martire Simplicio. Partecipano mons. Gianfranco Saba, il comandante della Guardia di Finanza Carlo Lazzari, esperto di diritto romano, e il canonico don Paolo Pala.

Il 13 maggio ci sarà la serata dedicata ai canti sardi in piazza San Simplicio e su palco del Fausto Noce il concerto di musica etnica con Maria Luisa Congiu. Martedì 14 il grande ritorno dei Collage, sempre sul palco del Fausto Noce, per chiudere il 15, San Simplicio, con la messa all’aperto nel sagrato della chiesa officiata dal vescovo mons. Roberto Fornaciari alle 11:30 e alle 18:00 la solenne processione religiosa dedicata al santo patrono. Prevista la partecipazione di diciassette gruppi folk e due cori: coro di Loiri e coro Sos Astores. La sera, dalle 21:00, la “Rassegna regionale del folklore” condotta da Giuliano Marongiu. Di seguito il programma integrale ⬇️

12/15 Maggio

Ore 18:30 Triduo in onore del Santo Patrono

Basilica San Simplicio: Santa Messa: (nei giorni feriali, ore 7:00 – 19:00 nei giorni festivi ore 7:00 – 9:30 -10:30 – 11:30 -19:00)

Venerdì 10 Maggio

Ore 17:00 Piazza San Simplicio: Raduno delle Bandiere ex voto

Ore 17:30 Piazza San Simplicio:

Partenza della bandiere accompagnate dalla Banda musicale “F. Mibelli”, sfileranno sino alla sede sociale del Comitato Festeggiamenti San Simplicio in via Piacenza n°7 (Trav. via Andrea Doria). Al termine della cerimonia della benedizione delle medaglie, il corteo raggiungerà l’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu, in via Cosimo De Medici dove verranno resi gli onori alla bandiera di San Simplicio. La sfilata proseguirà per la Basilica di San Simplicio secondo il seguente percorso: via Barcellona, viale Aldo Moro, Corso Umberto, via San Simplicio, via Gabriele D’Annunzio, Basilica.

Ore 19:00 Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 21:30 Lungomare via Redipuglia

Molo Benedetto Brin – località Mogadiscio: Spettacolo di fuochi d’artificio

Sabato 11 Maggio

Ore 18:00 Area Fausto Noce:

Grandiosa Sagra delle cozze del golfo di Olbia offerta dal Comitato, rigorosamente cucinate alla marinara, accompagnate nella loro degustazione dall’ottimo vermentino della cantina sociale di Monti.

Ore 19:00 Basilica San Simplicio: Santa Messa Ore 22:00 Palco Fausto Noce: Raf in Concerto

Domenica 12 Maggio

Ore 16:00 Viale Isola Bianca (fronte palco giuria) Benedizione cavalli e cavalieri partecipanti al 21° “Palio della Stella San Simplicio”

Ore 16:30 Viale Isola Bianca:

Palio della Stella San Simplicio in collaborazione con l’associazione “Lu Juali” di Luogosanto, parteciperanno i cavalieri dei ventisei comuni della Provincia e la partecipazione delle pariglie di Oristano, Santa Giusta e Fonni.

Ore 17:00 Basilica San Simplicio:

Convegno Simpliciano a 1720 anni dalla morte. L’era Simpliciana il 304 la storia che visse il nostro protovescovo. Relatori: mons. Gianfranco Saba arcivescovo di Sassari, capitano cav. Carlo Lazzari, can. Don Paolo Pala

Ore 19:00 Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 20:00 Basilica San Simplicio:

VIII Edizione Mesu Maju in Coro, concerto corale di musica Folk, direzione artistica del Coro Olbia Folk Ensemble.

Ore 22:30 Palco Fausto Noce:

Grande spettacolo musicale con gruppo “Il Volo Live Band” e cabaret con Signora Agnese e Uccio De Santis.

Lunedì 13 Maggio

Ore 19:00 Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 21:30 Piazza San Simplicio:

Serata di Canti Sardi con Salvatorangelo Salis, Franco Dessena, Daniele Giallara, accompagnati dalla chitarra di Alessandro Carta e dalla fisarmonica di Claudio Dessena. Presenta la serata Francesco Spanu.

Ore 22:00 Palco Fausto Noce:

Concerto di Musica Etnica con Maria Luisa Congiu.

Martedì 14 Maggio

Ore 19:30 Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 22:00 Palco Fausto Noce:

A grande richiesta concerto dei “Collage”

Mercoledì 15 Maggio

Ore 05:30 Per le vie della città:

Diana con la Banda musicale “F. Mibelli” di Olbia

Ore 10:00 Piazza Santa Croce (Chiesa di San Paolo) accoglienza di S.E il vescovo mons, Roberto Fornaciari,

con il Comitato e la Banda musicale F. Mibelli e proseguirà per la Basilica di San Simplicio.

Ore 11:30 Piazza San Simplicio:

Solenne Messa Pontificale in onore del Santo Patrono, presieduta di S.E il vescovo mons. Roberto Fornaciari e dai sacerdoti della Diocesi. I canti liturgici saranno eseguiti dal cori della Parrocchia di San Simplicio.

Ore 16:30 Piazza San Simplicio:

Raduno dei gruppi folk con esibizione in attesa dell’inizio della processione

Ore 18:00 Piazza San Simplicio:

Solenne Processione in onore del Santo Patrono con la partecipazione del vescovo mons. Roberto Fornaciari, con il seguente percorso: Basilica, via Fausto Noce, via Boccherini, via Lombardia, via Vittorio Veneto, via Mameli, via Trento, via Redipuglia, via Genova, Corso Umberto, via San Simplicio, via Gabriele D’Annunzio, Basilica.

La processione sarà accompagnata dalla Banda musicale “F. Mibelli” di Olbia, dalla Banda “B. Demuro” di Berchidda e dai gruppi folk provenienti dai paesi della Sardegna: Alà dei Sardi, Berchidda, Berchideddu, Laconi, La Caletta, Luogosanto, Macomer, Monti, Nuoro, Olbia, Orotelli, Padru, Sa Castanza, Simaxis, Trinità D’Agultu, Telti, Usini, Coro di Loiri, Coro Sos Astores.

Ore 21:00 Piazza San Simplicio:

Rassegna regionale del folklore con l’esibizione dei gruppi e cori partecipanti alla manifestazione. Presenta la serata Giuliano Marongiu

Sabato 8 Giugno

XXIX Giornata di solidarietà in favore delle persone con disabilità con varie associazioni di volontariato del territorio

Il Palio, la Messa Pontificale e la Processione e altri eventi della Festa verranno trasmessi in diretta dall’emittente regionale Videolina