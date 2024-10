OLBIA. Giovedì 25 aprile alle 10:30, nella palestra della scuola media Ettore Pais, in via Nanni, si terrà “Scherma città di Olbia, secondo Trofeo Gallura”. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Porto Rotondo con il patrocinio e sostegno del comune di Olbia.

“Da due anni – fanno sapere gli organizzatori – abbiamo progettato, programmato e poi iniziato un percorso di introduzione in città dello sport italiano più premiato a livello olimpico e paralimpico. Questo evento sportivo porterà la scherma agonistica in città. L’evento si prefigge di dare modo a chi non ha mai visto una gara di scherma dal vivo di apprezzarla in pieno, godendo di tutte le sue sfumature, dei suoi tempi e delle emozioni che riesce a regalare.

Come primo approccio – proseguono dalla Polisportiva Porto Rotondo – si è deciso di puntare ad una gara dimostrativa con l’effigie della FIS (Federazione Italiana Scherma), rappresentata in Sardegna dal suo delegato Gianmarco Tavolacci, per poi aspirare, a breve termine, all’organizzazione di una gara prevista dal calendario regionale e in un secondo tempo una gara nazionale e internazionale”

Saranno ospiti due rappresentative del Veneto e del Friuli Venezia Giulia: la Società Ginnastica Triestina sezione Scherma e la Scherma Treviso M°Ettore Geslao. Oltre alla Polisportiva Porto Rotondo ci saranno anche gli altri club di scherma dell’Isola: CUS Cagliari, Circolo Schermistico Sassarese, Club Scherma Cagliari, Accademia d’Armi Athos, Circolo Scherma Oristano.