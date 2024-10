OLBIA. Si terrà sabato 6 aprile “Tutti nella stessa barca”. La manifestazione ambientalista, dedicata alla raccolta dei rifiuti rinvenuti sugli scogli, anfratti ed insenature, si svolgerà tra Capo Ceraso e Li Cuncheddi.

La giornata è organizzata dall’associazione Kayak e Camping Sardegna con il patrocinio dalla Regione Autonoma della Sardegna e del comune di Olbia. L’appuntamento è alle 8:00 nel parcheggio del centro commerciale L’appuntamento è alle ore 8.00 presso il parcheggio del centro commerciale vicino all’aeroporto.

“La nostra amministrazione ha deciso di patrocinare questa giornata nella quale crede tantissimo per la nobiltà dell’obiettivo – dichiara l’assessora all’Ambiente Antonella Sciola – ma anche perché è un’opera di volontariato, fatta di persone che si mettono a disposizione della collettività per ripulire l’area di Capo Ceraso dai rifiuti abbandonati in maniera illegittima.

Ancora più importante è il messaggio che si vuole trasmettere: le persone che parteciperanno – sottolinea Sciola – oltre ad essere sensibili alle problematiche dell’ambiente, fanno parte del mondo del kayak, quindi praticano attività sportive legate al mondo della natura, nello specifico dell’acqua e del mare. Pertanto l’iniziativa si muove su un doppio binario: si va a valorizzare l’importanza della sensibilizzazione verso le problematiche ambientali, ma anche gli sport a contatto con la natura che non possono prescindere dal rispetto per la stessa. Ringraziamo De Vizia per la preziosa collaborazione in questa come in altre giornate di questo tipo»”.