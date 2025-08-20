Olbia 20 agosto 2025 – La tecnologia è ormai un elemento centrale per la competitività del turismo. Hotel, resort, agriturismi e consorzi turistici della Gallura e del nord Sardegna stanno adottando soluzioni digitali avanzate per migliorare l’efficienza, la qualità dei servizi agli ospiti e la sicurezza contro gli attacchi informatici.

In questo scenario si inserisce Evolink, azienda con sede nella zona industriale di Olbia, che ha scelto di investire nel comparto produttivo e logistico cittadino affiancando primarie realtà del turismo e della nautica. L’azienda presidia l’intero ecosistema tecnologico, dalla rete internet alla protezione dei dati sensibili.

“Nel turismo la tecnologia non è più un optional, ma un elemento distintivo – dichiara Vittorio Laini, amministratore delegato di Evolink –. Al centro di questa trasformazione c’è la connettività. Una rete stabile e affidabile è oggi la condizione necessaria per gestire strumenti come gestionali in cloud, Crm, motori di prenotazione diretta e garantire un servizio wi-fi di qualità in camere, aree comuni e spazi esterni”.

La sicurezza informatica rappresenta uno dei punti chiave. “La protezione dei dati degli ospiti è un elemento imprescindibile – sottolinea Laini –. Si tratta di informazioni sensibili, dai nominativi ai dati di pagamento, che devono essere trattate con la massima attenzione. In Gallura molte strutture stanno investendo in sistemi di protezione per gli accessi wi-fi e dispositivi vulnerabili. Per ridurre i rischi servono dispositivi di sicurezza evoluti, backup crittografati, monitoraggio continuo delle reti e procedure interne chiare”.

Un approccio che, secondo Laini, deve essere considerato un investimento: “La tecnologia oggi è un asset strategico del settore turistico, non più un optional. Offrire una connessione stabile, garantire la sicurezza dei dati, rendere efficienti i processi di comunicazione interna, sono esigenze reali che impattano sulla qualità percepita dagli ospiti. Un attacco informatico può danneggiare la reputazione di una struttura. La competitività del turismo in Sardegna si misura sempre di più dal livello tecnologico delle strutture”.