OLBIA. Hanno superato le eliminatorie a scuola battendo altri 82 studenti e poi conquistato la medaglia d’oro ai campionati regionali.

I tre brillanti alunni delle medie Ettore Pais di Olbia, Melissa Loi (2a I), Gianmattia Fonnesu (3a L) ed Edoardo Sanna della (1a D), sono arrivati ottavi alla 33esima edizione dei campionati nazionali di dama organizzati da Federdama.

Le gare si sono svolte dall’11 al 14 maggio a Misano Adriatico, in Emilia-Romagna. La squadra dell’Ettore Pais, guidata dal vicecampione regionale di dama categoria esordienti, Gianmaria Bellu, ha gareggiato contro le due formazioni della Campania e contro i team di Sicilia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Calabria.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il professor Bellu, anche docente di lettere -. Per i ragazzi è stata un’esperienza stupenda. Oltre alle gare sono stati tra i trenta studenti ad aver partecipato alla sfida simultanea con il campione europeo Alessio Scaggiante che, ovviamente, li ha battuti tutti”.

Al momento Olbia non ha un circolo di dama ma l’idea, come sottolinea Bellu, è quella di aprirlo dopo l’estate. “Entro i mesi di settembre e ottobre inaugureremo in città la Polisportiva. Il presidente della Federazione Italiana Dama, Carlo Bordini, tiene molto a questo nuovo progetto e non vediamo l’ora di farlo partire”.