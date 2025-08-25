Olbia 25 agosto 2025 – Tre locali di Olbia dovranno sospendere l’attività per cinque giorni a seguito delle ordinanze di chiusura emesse dal settore Suape, manutenzioni e viabilità del Comune. I provvedimenti riguardano la pizzeria Casa Boheme e il ristorante Giagoni in Piazza, entrambi a San Pantaleo, e il Cafè Max di via Vittorio Veneto.

Le ispezioni della Polizia Locale, svolte tra il mese di maggio e luglio, hanno accertato diverse irregolarità. Nel caso di Casa Boheme, in piazza della Chiesa, erano stati collocati tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere senza le necessarie autorizzazioni, occupando uno spazio di circa 70 metri quadrati.

Al ristorante Giagoni in Piazza è stata invece contestata un’occupazione oltre i limiti concessi: dehor, pedane e arredi per un totale di 167 metri quadrati, a fronte dei 125 autorizzati, oltre a ulteriori strutture posizionate in piazza Tola e piazza Vittorio Emanuele. In via Vittorio Veneto, il Cafè Max aveva occupato parte del marciapiede con tavolini, sedie, fioriere e un cavalletto pubblicitario, restringendo il passaggio pedonale.

Le tre ordinanze, firmate dal dirigente Diego Ciceri e dal responsabile del procedimento Massimo Depalmas, dispongono la rimozione immediata delle strutture e la chiusura obbligatoria dei locali per cinque giorni consecutivi, a prescindere dall’avvenuto ripristino dei luoghi.

I provvedimenti si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso le occupazioni abusive di spazi pubblici, segnalate da cittadini e rilevate dagli organi di vigilanza come fenomeno diffuso, con conseguenze sulla sicurezza e sul decoro urbano.