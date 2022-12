OLBIA. Intercettato dalla Guardia di Finanza di Olbia il trasferimento illecito dello yacht Aldabra dell’oligarca russo Dmitriy Mazepein. La notizia è stata anticipata da Panorama.

Aldabra, che si trovava in un cantiere olbiese, è stato trasferito in Tunisia da un cittadino italiano. L’uomo è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza, una volta rientrato in Sardegna, insieme a Mazepein, padre dell’ex pilota di Formula 1, per mezzo milione di euro.

Secondo quanto scrive il settimanale si tratta del primo caso in Italia di sanzioni per il tentativo di raggirare le misure di congelamento adottate dall’Europa.