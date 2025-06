OLBIA. L’ASTEC (Aerospace Technology Education Center) presenta il secondo ciclo degli AstroAperitivi, tre appuntamenti estivi a Olbia dedicati all’esplorazione spaziale e alla divulgazione scientifica in un’atmosfera informale.

L’iniziativa permette a studenti, cittadini e appassionati di avvicinarsi al mondo dell’aerospazio attraverso incontri con esperti del settore, accompagnati da un buffet e dalla possibilità di interagire direttamente con i relatori. Gli eventi si terranno presso Ambrosio Garden in via Dante.

Gli incontri saranno condotti da Marilisa Pischedda, founder di ASTEC, ingegnera aerospaziale e divulgatrice scientifica. “In attesa della terza edizione del Festival dell’aerospazio a ottobre, riproponiamo questo format che lo scorso anno ha avuto successo, soprattutto tra gli studenti” spiega Pischedda. Per i più giovani sono riservati i posti nelle prime file e l’ASTEC ha organizzato su Instagram anche gli AstroQuiz per vincere l’aperitivo successivo.

Il programma prevede tre appuntamenti, in programma alle 19:30. Si parte il 20 giugno: ospite Antonella Pantaleo, docente di fisiologia all’Università di Sassari nota come “Professoressa dello spazio” per le sue ricerche sulla Spirulina, l’alga studiata come risorsa per le missioni aerospaziali e la sostenibilità terrestre.

Il 25 luglio sarà presente Silvia Casu, astrofisica responsabile Outreach presso il Sardinia Radio Telescope, mentre il 5 settembre concluderà il ciclo Marco Buttu, ingegnere dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e autore di “Marte bianco”. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione fino a esaurimento posti. L’iniziativa è sostenuta da imprenditori olbiesi che riconoscono il valore del progetto per il territorio.

Informazioni e iscrizioni: info@astec