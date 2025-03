OLBIA. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. Domenica 9 marzo alle 19:00, nella sala concerti del MusMat in via Roma, a Olbia, si terrà il concerto dei docenti della masterclass di timpani e percussioni, organizzato dalla banda musicale Felicino Mibelli.

Protagonisti della serata saranno i maestri Simone Di Tullio e Roberto Di Marzo, accompagnati al pianoforte dal maestro Michele Ragone.

La masterclass, in programma l’8 e il 9 marzo nella sala della banda, sarà tenuta dagli stessi docenti, figure di spicco nel panorama musicale. Di Tullio è timpanista della Nurnberger Symphoniker, mentre Di Marzo insegna strumenti a percussione al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari ed è percussionista aggiunto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

L’iniziativa fa parte del progetto “Le masterclass della banda musicale Felicino Mibelli di Olbia”, un ciclo di incontri pensato per favorire la crescita musicale e lo scambio tra le realtà bandistiche della Sardegna. L’invito è aperto anche agli studenti delle scuole a indirizzo musicale, dei licei musicali e conservatori, e delle accademie.

Per informazioni sui concerti e sulle masterclass è possibile contattare il direttore della banda, Emiliano De Marco, al numero 3393422503.