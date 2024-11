OLBIA. Il Tennis Club Terranova ha presentato la nuova squadra per la B1 maschile di tennis. Ci sono Mats Moraing, Arthur Weber, Florian Broska e Federico Salomone. Il rientro di Matteo Masala e poi Leonardo Mazzucchelli, Andrea Mendola e Davide Vargiu. Tutti agli ordini del capitano e direttore tecnico del Tc Terranova, Andrea Frasconi.

Le ambizioni ci sono: obiettivo minimo una tranquilla salvezza e poi caccia ai playoff, sfuggiti di un soffio l’anno scorso. Per la terza stagione consecutiva il Tc Terranova disputa il campionato di serie B1 maschile. Nella terza giornata il circolo di Olbia ha fatto il suo esordio casalingo contro Porto Torres. Un derby che è andato al Terranova con il risultato di 5-1.

L’esordio aveva visto Frasconi e compagni conquistare un pareggio importante contro il Play Pisana di Roma, la seconda giornata è stata di riposo per la concomitanza con gli Internazionali d’Italia a Roma. Ora si torna in campo con un roster in parte confermato e con nuovi innesti anche per la stagione 2024.

“Ringrazio gli sponsor che ci sostengono, la Regione Sardegna e il Comune, l’auspicio è vedere le tribune piene perché in questi tre anni è la cosa che mi è un po’ mancata – spiega Giuseppe Bianco, presidente del Tc Terranova -. Faccio gli auguri a Matteo Masala, rientrato dagli Stati Uniti dove ha concluso il suo percorso universitario e siamo contenti che sia sempre stato vicino a noi e al nostro progetto. La B1 senza di lui non sarebbe quella che è adesso. Aggiungo che puntiamo molto sulla squadra del tennis in carrozzina: il nostro Luca Arca, numero uno in Italia, è attualmente impegnato nella semifinale di doppio degli Internazionali d’Italia”.

La squadra. Sul fronte dei giocatori stranieri sono entrate nel team due punte di diamante come il tedesco Mats Moraing. Si è aggiudicato nel 2022 il Challenger di Torino e attualmente occupa la posizione 869 della classifica Atp (175 la sua miglior posizione in carriera).

Con lui il francese Arthur Weber, attuale 395 al mondo. Le conferme sono quelle di Federico Salomone, classifica 2.2, con all’attivo la conquista del Torneo del Mare del circolo Tc Terranova dell’anno scorso. Recentemente è entrato nello staff della nazionale femminile di Tatiana Garbin.

Poi il ritorno di Matteo Masala, classifica 2.6, ragazzo del vivaio olbiese trasferitosi in America per motivi di studio, che si è messo a disposizione del progetto. Conferme anche per Andrea Mendola, classifica 3.1 e Davide Vargiu, classifica 3.1. Tra le new entry c’è anche il gradito ritorno di Leonardo Mazzucchelli, classifica 2.5, che dopo diverse esperienze tra l’isola e il Veneto ha sposato il progetto della B1 maschile del Tc Terranova di Olbia.

Infine, Florian Broska, giocatore tedesco concentrato nell’attività professionistica, e che potrebbe essere utile nelle fasi decisive del campionato.

Gli obiettivi. “Il nostro obiettivo è quello di creare un mix virtuoso tra i giocatori professionisti che hanno scelto di venire da noi per aiutarci a crescere, tennisti di alto livello come Mats e Arthur, insieme ai nostri ragazzi, che vogliamo far maturare – sottolinea Andrea Frasconi -. Il valore aggiunto è il ritorno di Matteo Masala, che ci consente di alzare il livello dei tennisti provenienti dal nostro vivaio. Il girone è molto competitivo, come dimostrano alcuni risultati a sorpresa della prima giornata, e noi puntiamo a una sicura salvezza per poi provare a conquistare i playoff. Un traguardo che è certamente nelle nostre ambizioni”.

Alla presentazione della squadra c’era tutto il consiglio direttivo del circolo Tennis Club Terranova di Olbia: il presidente Bianco, il vicepresidente Nino Seu, il direttore sportivo Lorenzo Cossu, il direttore del Circolo Valentino Coizza, il responsabile delle attinia sociali Gianni Masia, e Giovanni Tonzanu e Antonello Schiaffino.