★VIDEO★ OLBIA. L’edizione 2024 del Campionato Italiano Esordienti B A2 è stata un successo sia in termini di partecipazione che di emozioni. Oltre 500 atleti si sono sfidati sui tatami del Geovillage di Olbia, durante il weekend.

L’evento, organizzato dalla A.S.D. Centro Sportivo Olbia Judo, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato e del Comune di Olbia, ha visto il trionfo del Judo sardo con numerose medaglie conquistate.

L’organizzazione, molto apprezzata dai partecipanti, ha attirato in città oltre 900 persone tra atleti, tecnici, accompagnatori e un nutrito pubblico che ha riempito le tribune del Geovillage. Al Palazzetto dello Sport di Olbia, circa 500 atleti si sono sfidati per i titoli nelle varie categorie. Le 256 società partecipanti, provenienti da tutta Italia, erano accompagnate da 250 tecnici. Questa grande partecipazione evidenzia l’importanza crescente che la Sardegna ha acquisito nel panorama nazionale e internazionale del judo.

“Sono molto contento della grande partecipazione a questo Campionato Italiano Esordienti B A2 2024, che abbiamo avuto la soddisfazione di poter organizzare. Questo è un segnale forte che fa ben sperare per il futuro – dichiara Efisio Mele, presidente della ASD Centro Sportivo Olbia Judo -. Per noi è gratificante e ci spinge a lavorare sempre meglio. Questo evento ha registrato un ottimo record di presenze. Ringrazio tutti i nostri collaboratori, l’Amministrazione comunale di Olbia, che ha sempre creduto in questo sport, e la Regione Autonoma della Sardegna, che da diversi anni ci supporta nell’organizzazione di eventi di judo a livello nazionale e internazionale”.

QUESTI I RISULTATI DEI SARDI IN GARA:

Campione Italiano – Categoria Kg 42 – Solinas Daniele – C.S. Guido Sieni

Medaglia d’argento- Categoria kg +81 – Loi Cristian – G.S. Judo Terralba

Medaglia di bronzo – Categoria Kg 50 – Prasciolu Francesco – Hobby Sport

Medaglia di bronzo – Categoria Kg 60 – Pintus Davide Luigi – C.S. Guido Sieni

Medaglia di bronzo – Categoria Kg 66 – Spano Francesco – Kan Judo Olbia

Medaglia di bronzo – Categoria Kg 40 – Carcangiu Camilla – Ikioi Cagliari

Di seguito il video e le interviste del Campionato Italiano Esordienti B A2 di Olbia ⬇️