Olbia. “Non si è voluto fermare. Anzi, dopo che siamo scesi dall’auto già doloranti alla schiena, ci ha mandato a qual paese dicendo che non era nulla e se n’è andato”. È quanto è accaduto nel pomeriggio in corso Vittorio Veneto, all’altezza del distributore di carburante, secondo il raconto della vittima di un tamponamento.

I due hanno raccontato la loro versione dei fatti alla Polizia giunta sul posto che l’ha messa a verbale. All’intento dell’auto tamponata c’erano due persone, zio e nipote, mentre, “il giovane che guidava la Peugeot che ci è venuta addosso non ne ha voluto sapere di fermarsi. Siamo riusciti a recuperare una foto mentre l’auto si allontanava ma non si legge la targa. Spero – aggiunge il conducente dell’auto tamponata – che si faccia vivo con le forze dell’ordine per non aggravare la sua situazione”.

I due sono stati ricoverati in Pronto Soccorso. Entrambi hanno subito un colpo al collo. ll giovane è stato dimesso mentre lo zio è in attesa di controlli per valutare la gravità del colpo di frusta subito.