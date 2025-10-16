Olbia 16 ottobre 2025 – È stata inaugurata questa mattina al museo archeologico la terza edizione del “Festival dell’Aerospazio”, organizzato da Astec – AeroSpace Technology Education Center. L’evento, in programma fino al 18 ottobre, si conferma un punto di riferimento per il dibattito sull’innovazione e sulla space economy, con un focus sulla formazione delle nuove generazioni e sulla sostenibilità.

Fino al 18 ottobre sono in programma conferenze, laboratori e mostre dedicate all’innovazione tecnologica, con la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Sardegna.

“Abbiamo 11 conferenze con esperti, istituzioni e protagonisti della filiera; 101 laboratori didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, per stimolare curiosità e competenze STEM; 3 mostre tra astrofotografia, space food e l’esposizione della tuta di un’astronauta; oltre a 3 appuntamenti speciali per coinvolgere il pubblico con esperienze originali e interattive – ha dichiarato Marilisa Pischedda, founder di Astec e direttrice del Festival -. A completare il programma, una grande area espositiva di networking che metterà in relazione aziende, start-up, enti di ricerca e università, favorendo il dialogo, le collaborazioni e il trasferimento tecnologico”.

Nel corso della prima giornata si sono svolti i panel dedicati alla “Sostenibilità nello Spazio e sulla Terra” e all’“Innovazione e accessibilità della space economy italiana”. Tra i relatori Giacomo Cao, presidente del Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS); Camilla Colombo, docente del Politecnico di Milano e direttrice del gruppo di ricerca COMPASS; e Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di ALTEC. Gli interventi hanno approfondito le prospettive della ricerca e dell’industria aerospaziale, con particolare attenzione alla formazione e alle opportunità professionali per i giovani.

All’inaugurazione erano presenti la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra, l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, il presidente del Cipnes Gallura Livio Fideli e il segretario generale della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito. “Oggi Olbia conferma di saper credere e investire su eventi che aprono le porte all’innovazione” ha affermato la vicesindaca Serra, mentre l’assessora Manca ha sottolineato l’importanza di “incentivare i giovani a specializzarsi in settori strategici come quello dell’aerospazio”.