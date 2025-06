OLBIA 25 giugno 2025 – Tra le righe di una storia che profuma di rinascita, cinque donne si ritrovano in un tempo sospeso per riscoprire la forza nascosta dentro di sé. Mercoledì 25 giugno alle 21:30, piazza dello Scolastico accoglierà la presentazione di “Le margherite sanno aspettare”, il nuovo romanzo di Roberta Schira edito da Garzanti.

L’evento, con ingresso gratuito, si inserisce nella rassegna “Sul filo del discorso” patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana.

Il romanzo racconta la storia della Mariconda, una casa affacciata sul mare tra Toscana e Liguria dove nulla accade per caso. Un blackout isola dal mondo esterno cinque donne diverse per età e vissuto, ma è proprio nel buio che ciascuna scopre la luce che porta dentro di sé. Camilla, erede e custode della dimora, trova un misterioso manuale intitolato “Canto per cuori inquieti” e diventa guida per le altre in un viaggio di ascolto e trasformazione. Rossella Perra dialogherà con l’autrice.

Roberta Schira, critica gastronomica del Corriere della Sera e autrice del precedente successo “I fiori hanno sempre ragione” con il quale ha vinto il Premio enolettario “Vermentino” edizione 2024, mescola sapientemente le sue passioni per i libri, la cucina e la psicologia in una scrittura poetica e intensa. Nata a Crema e residente tra riviera ligure e Milano, dopo aver scoperto di non voler fare la professoressa di italiano, ha sviluppato le sue grandi passioni che sono diventate il suo lavoro.

Il nuovo romanzo si inserisce nella dimensione del realismo magico, fittissimo di elementi simbolici dove la natura diventa cura. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca vivica Simpliciana al numero 0789.26710 o consultare il sito www.librami.it/olbia.