OLBIA. La piazzetta interna dell’ex scolastico ospiterà questa sera, venerdì 28 giugno, ore 21:30, la presentazione de “L’ultimo viaggio di Lenin” di Francesco Pala. Si tratta del terzo appuntamento della rassegna letteraria “Sul filo del discorso” (qui il calendario completo >) voluta dall’Assessorato alla Cultura del comune di Olbia e organizzata dalla biblioteca civica Simpliciana con il contributo della Regione Sardegna.

Con questo libro l’autore nuorese, presidente del Premio Letterario Città di Olbia e docente di storia e filosofia al liceo scientifico Lorenzo Mossa, nel settembre 2023 aveva vinto il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza. L’opera era stata pubblicata lo scorso gennaio, in occasione del centesimo anniversario della morte di Lenin.

Dopo ”Rosso a cinque punte”, “Io della vita non so nulla” e “Ddr. Dominio della resa“, nel nuovo romanzo, inizialmente intitolato “Itinerarium mentis in Lenin”, Francesco Pala racconta una storia avvincente ambientata nell’Unione Sovietica. Con l’autore dialogherà Luigi Antolini, dirigente del liceo Mossa.