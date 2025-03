★VIDEO★ OLBIA. Grande partecipazione ieri e oggi all’esercitazione formativa organizzata a Olbia dall’associazione Capo Ceraso, in stretta collaborazione con il Comune cittadino. L’iniziativa, che ha coinvolto alcune delle più importanti realtà associative del territorio impegnate nelle attività di soccorso ed emergenza, ha avuto come tema centrale la guida sicura e operativa in condizioni estreme e difficili.

All’evento hanno partecipato la Croce Rossa Olbia, le associazioni Gaia, San Pantaleo, Amici della Polizia, Era e la Protezione civile comunale. I volontari, che quotidianamente sono chiamati a intervenire tempestivamente anche in situazioni ambientali particolarmente critiche, hanno avuto modo di cimentarsi in sessioni pratiche di guida fuoristrada, potenziando le proprie competenze tecniche e operative.

Grazie al supporto dei formatori dell’associazione specializzata Quattro per Quattro Sardegna Club, i partecipanti hanno affrontato con i loro mezzi percorsi impegnativi su fondi estremamente differenti: dal fango al terreno dissestato, fino all’attraversamento di guadi. La formazione si è svolta su itinerari appositamente scelti e non preparati per l’occasione, tra le zone di Cala Sassari, Enas e San Giovanni.

L’esercitazione ha permesso a volontari e operatori locali di acquisire nuove conoscenze, testando capacità e limiti dei mezzi utilizzati nelle operazioni di emergenza. L’iniziativa ha inoltre favorito lo scambio reciproco di esperienze tra le diverse realtà associative, tutte impegnate attivamente nel supporto alla comunità e nella risposta rapida a calamità naturali e situazioni critiche.

La formazione promossa dall’associazione Capo Ceraso, in collaborazione con il Comune, conferma ancora una volta l’importanza di sviluppare competenze sempre più specializzate per garantire interventi efficaci e sicuri a tutela dei cittadini e del territorio. Di seguito il video di alcuni momenti della formazione: