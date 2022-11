OLBIA. Ha colto di sorpresa gli automobilisti il nuovo blocco stradale di “Via dell’Unità d’Italia”, il viadotto che si estende da corso Vittorio Veneto fino alla rotatoria “S’Artiglieria” (stadio Nespoli). Lo stop alla circolazione, in ambo i sensi di marcia, durerà fino alla mezzanotte di venerdì 25 novembre. Per cui, almeno secondo l’ordinanza della Polizia Locale, ci sarà da soffrire ancora un paio di giorni. Il resto, invece, sarà definitivamente riaperto domenica sera.

I blocchi stradali che hanno rivoluzionato il traffico in una zona nevralgica della città (a cui fatalmente si sono aggiunti i lavori di posa della fibra ottica nell’area tra via Barcellona e via Fausto Noce) sono dovuti all’opera di “stappo” del ponte tombato del rio Gadduresu. La buona notizia, da prendere sempre con le molle quando si tratta di lavori strutturali, sta nel fatto che tutta la circolazione dovrebbe riprendere il normale flusso già la sera di domenica prossima.

Almeno così si legge nell’ordinanza 464 “riepilogativa” emessa il 16 novembre scorso. Per capire meglio cosa succederà alle strade interessate dai lavori cominciati il 25 luglio scorso, abbiamo evidenziato in blu le vie che riapriranno venerdì e in rosso quelle che riapriranno domenica:

1) VIA RIO GADDURESU, dall’intersezione con via Piemonte all’intersezione con Corso Vittorio Veneto (in prossimità della rotatoria denominata “Rio Gadduresu”); – dal 25 Luglio 2022 al 27 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

2) VIA PIEMONTE, dall’intersezione con via Umbria all’intersezione con Corso Vittorio Veneto; – dal 19 Settembre 2022 al 27 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

3) VIA DELL’UNITA’ D’ITALIA, dall’intersezione con la rotatoria denominata Rotonda S’Artiglieria alla rotatoria denominata Rotonda Rio Gadduresu; – dal 21 Novembre 2022 al 25 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

4) CORSO VITTORIO VENETO, dall’intersezione con via Sardegna all’intersezione con via Rio Gadduresu (in corrispondenza della rotatoria denominata Rotonda Rio Gadduresu); – dal 19 Settembre 2022 al 25 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

5) CORSO VITTORIO VENETO, dall’intersezione con via Rio Gadduresu (in corrispondenza della rotatoria denominata Rio Gadduresu) all’intersezione con via Liguria; – dal 19 Settembre 2022 al 27 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

6) VIA UMBRIA, dall’intersezione con via Lombardia all’intersezione con via Cimabue; – dal 19 Settembre 2022 al 27 Novembre 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

7) VIA LOMBARDIA, dall’intersezione con via Umbria all’intersezione con Corso Vittorio Veneto; – Dal 21 Novembre 2022 al 25 Novembre 2022, dalle ore 00.00 alle ore 24.00