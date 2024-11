OLBIA. Con una stella e il miglior tempo tra le due manche, Michael Candela su Ortiga di Montalbo si è aggiudicato il Palio della Stella 2024. Il giovane cavaliere, originario di Budoni, ha gareggiato per il suo comune che per un anno ospiterà il Palio di San Simplicio. Il gonfalone, intitolato al santo patrono di Olbia e premio finale itinerante dei vincitori tra i 26 comuni dell’ex provincia di Gallura, passa così da San Teodoro, vincitore della scorsa edizione, al comune confinante.

Al secondo posto, con una stella, Giovanni Pirisi su Mantelongu che ha gareggiato per il comune di Telti mentre al terzo posto si è classificato Giacomino Brinchia su Total Più, per Buddusò, che non ha centrato stelle ma ha fatto valere il miglior tempo tra le due discese.

La gara, avara di stelle centrate (soltanto due), che si è svolta sul rettilineo del viale Isola Bianca davanti a un pubblico particolarmente numeroso, ha comunque riservato emozioni e momenti di grande spettacolo, specialmente con le pariglie provenienti da Oristano, Fonni e Santa Giusta.

Il Palio della Stella, organizzato dal comitato San Simplicio in collaborazione con la Direzione Marittima, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Comune di Olbia, è stato trasmesso in diretta da Videolina, con la regia di Roberto Demartis e il commento di Mauro Orrù e Umberto Ruggiu.