★VIDEO★ OLBIA. Una delle strutture “incongrue” più discusse in città sta per essere demolita. Il ponticello di viale Vittorio Veneto sul rio Gadduresu, dopo essere stato sepolto e quasi dimenticato, ritornato di attualità nelle tragica alluvione del 2013 in cui fece da tappo consentendo l’abnorme gonfiamento delle acque del rio, è tornato alla luce.

Sotto l’asfalto sono riaffiorate distintamente le tre arcate che lo hanno reso infausto. Nel 2103, infatti, contro quelle colonne sono andate a schiantarsi una barca ingoiata dal rio Gadduresu e un cumulo di rami, alberi e detriti che hanno impedito all’acqua di defluire verso il mare. Abbiamo girato un piccolo video per mostrarvi cosa realmente è emerso dopo che l’impresa ha eliminato la copertura di asfalto. Di seguito il video ▼