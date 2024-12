OLBIA. I regali più belli, si sa, sono quelli che scaldano il cuore. E soprattutto a Natale, in una società che viaggia di pari passo al consumismo, colpiscono parole e gesti autentici. Grazie al progetto nazionale “Nipoti di babbo natale”, Giulia Meloni, 29 anni, olbiese e residente a Londra, ha realizzato il desiderio di Santina, 81 anni, ospite di una Rsa di Torino.

La storia è stata pubblicata anche su La Stampa. “Mi piace tanto chiacchierare con le mie amiche quando vengono a trovarmi qua – il messaggio della donna diffuso sulla piattaforma della onlus “Un sorriso in più” ideatrice dell’iniziativa dedicata agli anziani -. Per Natale mi piacerebbe ricevere la compagnia di una persona che abbia voglia di ascoltarmi e, perché no, anche di abbracciarmi. Chissà, magari da questo incontro potrebbe nascere una bellissima amicizia”.

Poche ma significative righe che hanno spinto Giulia a contattare la struttura sanitaria. “Conoscere Santina, durante un weekend di vacanza a Torino, è stato splendido e molto emozionante – racconta la ragazza -. Abbiamo parlato tanto e passato l’intera giornata insieme. È stato veramente bellissimo. Mi ha anche raccontato della sua vacanza in Sardegna e mi ha detto che Olbia le è piaciuta tanto. Sono tornata a Londra consapevole di aver trovato una nuova nonna – afferma la 29enne olbiese -. Ci siamo anche scambiate il numero di telefono e ci sentiamo ogni settimana”.

Un semplice desiderio ha trovato risposta grazie alla generosità di Giulia, dimostrando che, a volte, il regalo più grande è il tempo condiviso.