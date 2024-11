OLBIA. Weekend di superlavoro per la Guardia Costiera. La Direzione Marittima del Nord Sardegna ha eseguito un’importante attività di controllo e pattugliamento in mare e a terra che rientra nell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”.

Un’imbarcazione Pershing 74, che viaggiava da Ponza verso Porto Rotondo, ha avuto un’avaria al motore dovuto ad un guasto all’invertitore, a circa 50 miglia da Olbia. La motovedetta CP273 ha provveduto al trasbordo dei passeggeri e al successivo trasferimento al porto di Golfo Aranci.

Il battello GC B161 ha invece prestato assistenza ad una barca a vela, diretta a Tavolara, nella canaletta del porto di Olbia. In seguito a un’avaria all’invertitore rischiava infatti di prendere fuoco. I quattro giovani passeggeri sono stati trasbordati e trasferiti alla Lega navale di Olbia.

A La Maddalena sono stati effettuati due soccorsi: un trasporto di un traumatizzato a bordo di un’unità a vela a Porto Pollo (Palau) e l’assistenza ad un’imbarcazione da diporto incagliata ad Isola chiesa. I entrambi i casi è intervenuta la Motovedetta CP 870.

Nella spiaggia Granirò di La Caletta-Siniscola la squadra Mare Sicuro è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta al numero NUE 112, in merito ad un malore avvenuto in acque basse, di un cittadino spagnolo di 70 anni, in seguito deceduto. Nella costa di Castelsardo, a Punta Tramontana, la CP810 della Guardia Costiera di Porto Torres ha dato assistenza ad un’imbarcazione da diporto incagliata con sette persone a bordo.

L’attività di controllo di questo weekend ha portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20.000 euro.