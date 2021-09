Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Nuoro, Sassari, Oristano e Sud Sardegna, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati, responsabili a vario titolo – insieme ad altre 16 persone – di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In corso decine di perquisizioni. Durante le indagini sono state sequestrate 30.000 piante di canapa indiana, coltivate in diverse piantagioni illegali in tutta la Sardegna. Centocinquanta i militari dei Comandi Provinciali di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano impiegati, con il supporto di due elicotteri e di alcune squadre dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, con unità cinofile.

I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà a Sassari alle ore 12, presso la sala riunioni del Comando Provinciale dei Carabinieri