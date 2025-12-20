Olbia 19 dicembre 2025 – La città ha risposto ancora una volta. Anche l’edizione 2025 del “Miracolo di Natale” si è chiusa con successo. Sulla scalinata di San Simplicio sono stati raccolti 4 quintali di beni tra generi alimentari e giocattoli.

Sono stati donati alimenti a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli. “La raccolta è andata benissimo – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali del comune di Olbia, Simonetta Lai -. Sono meravigliata e stupita della generosità perché durante questo mese sono state fatte tante altre raccolte di alimentari e Olbia ha risposto donando tantissimo. Sottolineo la generosità di una città che ha condiviso in un momento di particolare difficoltà”.

Hanno partecipato all’iniziativa le associazioni già impegnate nella Spesa Solidale e che durante l’anno collaborano con Il Comune nel sostegno alle persone in difficoltà. L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in diversi Comuni della Sardegna sotto il coordinamento di Gennaro Lombardi.