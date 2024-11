OLBIA. Si è tenuta nel pomeriggio all’Hotel La Corte, la riunione organizzativa del Club Napoli di Olbia in vista dei festeggiamenti per l’annunciato scudetto dei partenopei che, Lazio permettendo, potrebbero esplodere in città e in tutte le località dove sono presenti le comunità napoletane.

Il Club ha programmato il percorso del carosello di auto imbandierate, aperto da un camion vela con i colori della squadra di Spalletti, che partirà da via Galvani (slargo del parco Fausto Noce) e dirigerà verso la rotatoria dell’Auchan passando per il cavalcaferrovia, via Escrivà e il tunnel verso sud. L’appuntamento, se i risultati consentiranno al Napoli di battere la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere a Milano contro l’Inter, è previsto a fine partita: intorno alle 16:30.

Il festoso corteo toccherà corso Vittorio Veneto, viale Aldo Moro, via Roma e, naturalmente, via Principe Umberto e il lungomare Cossiga. Il Carosello, il primo regolato a 30 kmh, si chiuderà nell’area dove è partito: in via Galvani.

I tifosi assicurano che, nel caso in cui i risultati di sabato pomeriggio non dovessero dare al Napoli la certezza matematica, la festa sarà rimandata di una settimana. Per informazioni e partecipare al corteo organizzato chiamare Toto: 347 8370151