La città di Olbia si prepara a vivere un Capodanno 2024/2025 all’insegna della grande musica e del divertimento, con un doppio appuntamento pensato per coinvolgere tutta la comunità e gli ospiti che hanno scelto il centro gallurese per salutare il nuovo anno. I tecnici e le maestranze sono all’opera da giorni al Molo Brin, dove si sta allestendo un palco imponente, mentre la grande arena del fronte mare si prepara ad accogliere migliaia di spettatori. Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza, con l’ampliamento delle vie di fuga per garantire una gestione ottimale del flusso di pubblico.

Il programma: cabaret e musica per due giorni di festa

Il 30 dicembre, la due giorni di festa inizierà in piazza Crispi, dove cabaret e musica animeranno la serata dalle 21:00 alle 24:00. Sul palco si alterneranno i comici di Zelig e Colorado, tra cui Dado, Paolo Migone e Gianluca Impastato, per uno spettacolo di risate garantite. La serata sarà accompagnata dal DJ Set RDS, con la conduzione di Claudio Guerrini.

Il 31 dicembre, al Molo Brin, i riflettori si accenderanno per il concertone di fine anno, e l’appuntamento di Olbia è sicuramente uno degli eventi più attesi in Sardegna. La serata prenderà il via alle 22:30 con l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, band pop rock tra le più amate in Italia, che ha recentemente pubblicato il nuovo album “Hello World”. Il disco ha immediatamente scalato le classifiche e dà il nome al tour negli stadi italiani che partirà ad aprile 2025.

Allo scoccare della mezzanotte, il cielo di Olbia si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico, accompagnato dal classico brindisi collettivo. Anche quest’anno sarà il sindaco Settimo Nizzi a dare gli auguri alla città. A seguire, con il calendario già nel 2025, saliranno sul palco i Boomdabash, band che ha conquistato il pubblico con hit come “Non ti dico no” e “Mambo salentino”, regalando energia e ritmo fino a notte fonda. La serata si concluderà con un DJ set per chiudere l’anno a ritmo di musica.

Olbia punta a confermare il record di presenze

Lo scorso anno, l’arena del Molo Brin e le aree limitrofe hanno accolto circa 30.000 persone con due big sul palco: Zucchero e Salmo, capaci di attirare trasversalmente diverse generazioni. L’obiettivo minimo dell’amministrazione e degli organizzatori è quello di replicare il successo dello scorso anno, consolidando Olbia come una delle destinazioni più gettonate per il Capodanno in Sardegna.