OLBIA. Questa mattina, il mondo dell’artigianato ha perso uno dei suoi maestri: Benito Tramellino, aveva 86 anni. La sua vita, intrecciata con la storia dell’azienda di tappezzeria che fondò oltre cinquant’anni fa, è un capitolo fondamentale per la sua famiglia e per tutti coloro che hanno lavorato con lui.

Originario di Castelvetrano, in Sicilia, Benito arrivò in Sardegna a soli 17 anni, seguendo le orme del fratello Antonio che si era già stabilito a Sassari. Fu proprio Antonio a convincerlo a trasferirsi, evidenziando l’assenza di tappezzieri in Sardegna. Benito giunse a Olbia, rimanendo incantato da quella che allora era una piccola comunità, tanto che il suo primo viaggio dal porto al centro avvenne su una carrozza trainata da cavalli e durò un paio di minuti. Non poteva sapere che il cuore di quel paese di mare era praticamente a due passi. Era il 1953.

In breve tempo, insieme al padre Agostino, Benito non solo riunì la sua famiglia ma fondò anche la prima tappezzeria a conduzione familiare di Olbia, proprio di fronte al municipio. Il successo non tardò ad arrivare e, dopo alcuni anni, Benito inaugurò la sua attività in via Antonelli.

La svolta avvenne negli anni ’60 quando, trasferitosi in via Lamberti, ampliò la sua offerta con la falegnameria, collaborando con architetti del calibro di Busiri Vici e Jacques Couelle, contribuendo alla realizzazione di arredamenti e tessuti per ville e hotel prestigiosi della Costa Smeralda, come Romazzino, Cala di Volpe e, in particolare, il Pitrizza.

Un episodio che Benito amava raccontare riguardava l’inaugurazione dell’Hotel Pitrizza. Lui aveva realizzato tutte le camere. Per arrivare in tempo all’inaugurazione, la hall era stata affidata a una ditta importante della Penisola. Dopo un paio di giorni, fu il principe Karim a chiamarlo personalmente, chiedendogli di smontarla e rifarla da zero per uniformarla allo stile delle camere, lavoro che Benito portò a termine con la sua consueta maestria.

Nel 2022, il sindaco Nizzi andò a trovarlo in occasione del suo 85° compleanno, complimentandosi con lui per la sua lunga e importante carriera.

Benito Tramellino era considerato un padre non solo dai suoi cinque figli – Claudia, Loredana, Valentina, Giulio e Dado – frutto del matrimonio con Raffaella celebrato nel 1969, ma anche dai suoi dipendenti, che in lui vedevano un leader ispiratore e generoso. I funerali si svolgeranno domani, 13 aprile, alle 15:30 nella chiesa de La Salette.