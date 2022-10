OLBIA. Si è svolto oggi, venerdì 7 ottobre, il 1° Convegno Nautico del Mediterraneo. All’evento, organizzato da Assonautica nord Sardegna e Camera di Commercio, hanno partecipato esperti e operatori del settore che si sono confrontati sul tema dell’albergo nautico diffuso.

La nuova realtà imprenditoriale, che ha l’obiettivo di affiancare le altre offerte turistiche, punta a rilanciare l’economia dell’Isola attraverso un sistema di struttura ricettiva innovativa e totalmente diversa rispetto a quelle tradizionali.

All’evento hanno preso parte Giovanni Conoci, presidente di Assonautica nord Sardegna, Francesco Morandi, docente di diritto della navigazione, Gianni Russo, presidente del Consorzio dell’Asinara, e Antonio Usai, professore universitario di economia e gestione delle imprese.

L’albergo nautico diffuso, riconosciuto dalla legge regionale del 21 giugno 2021, nasce con lo scopo di avvicinare alle nostre coste tutti quei turisti spinti dal desiderio di vivere un tipo di vacanza esperienziale. Il tutto su imbarcazioni (minimo 70) indipendenti l’una dall’altra ma legate a una struttura centrale per servizi complementari come il cambio biancheria.

Durante il Convegno, esperti del settore nautico hanno esposto opportunità e strategie per concretizzare la proposta, partendo dall’identikit del cliente, definito da Antonio Usai come “un soggetto molto attento alla sostenibilità e nella valutazione”. Con l’Università, Usai ha avviato uno spin off sul tema andando ad indagare sulle preferenze dei turisti in uno studio partito nel 2017.

La nuova proposta di turismo del futuro guarda anche all’ambiente. “Impossibile realizzare una struttura a impatto zero dal punto di vista della sostenibilità – ha dichiarato il prof. Francesco Scullica, docente di disegno industriale al Politecnico di Milano, collegato in teleconferenza – ma si cerca di raggiungere il più possibile questo obiettivo, ad esempio attraverso il recupero di imbarcazioni già esistenti”.

Con l’albergo nautico diffuso, inoltre, si potrà investire sul cosiddetto “well being” (benessere) del cliente, un concetto attuabile anche grazie alla maggiore privacy che questo tipo di offerta consente. Le barche, veri e propri hotel sull’acqua, potranno navigare fino a 3 miglia dalla costa, andando ad esplorare gli angoli più nascosti e riservati dell’Isola.

