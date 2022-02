Il Consiglio comunale di Olbia riunito in seduta aperta ha votato all’unanimità il documento con il quale si chiede al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, l’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Nord Sardegna.

Premesso che:

– il settore portuale è stato oggetto di importanti interventi legislativi a livello centrale che hanno portato con sé elevate criticità nel nostro sistema di governance territoriale riconducibile al ruolo determinante che ha avuto e ha tuttora il Sistema Portuale Nord Sardegna e in particolare la già Autorità Portuale Olbia – Golfo Aranci – Porto Torres;

– a distanza di poco meno di quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 4 agosto 2016, n.129 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994. N. 84”, il sistema attuativo licenziato dal Governo centrale risulta non idoneo a reggere un Sistema Marittimo/Portuale della Sardegna, con la sola struttura identificata dal Governo nazionale (AdSP Mare di Sardegna) ed affrontare le sfide che si presentano in questa fase di rilancio dell’intera Nazione accompagnate da strategie di sviluppo dei prossimi decenni nell’area euro-mediterranea e in particolare della nostra Isola;

– è in atto la revisione del Regolamento UE n. 1315/2013, per oggetto la politica della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) la quale sostiene la connettività e l’accessibilità per tutte le regioni dell’Unione. Attraverso l’ultima revisione, l’Unione desidera affrontare la crescente domanda di trasporti, gli sviluppi geo-politici, l’evoluzione e pertanto l’ampliamento della rete transeuropea e il miglioramento della politica dei trasporti a livello euro-unitario, nazionale e regionale;

Tenuto conto che:

– l’Autorità di Codesta Presidenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente nella materia di che trattasi consente, con richiesta motivata, l’invio presso le Istituzioni ministeriali competenti, della proposta di istituzione di una nuova Autorità di Sistema Portuale (come per altro già annunciata dalla Sua persona proprio nei locali della Autorità Portuale-Isola Bianca nella Città di Olbia nel febbraio del 2019);

Alla luce di quanto su esposto, nel contesto della consolidata e rinnovata offerta infrastrutturale di questa Regione e del sempre ruolo strategico della realtà portuale del territorio del Comune di Olbia

C H I E D E

A Codesta Onorevole Presidenza che venga attivata la procedura di costituzione della Autorità di Sistema Portuale Nord Sardegna, con sede nella Città di Olbia – già Autorità Portuale Olbia / Golfo Aranci/Porto Torres – e venga inserita nell’ambito della revisione degli orientamenti della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) atti proposti dalla Commissione europea il 14 dicembre 2021 e presentati al Parlamento europeo e Consiglio per l’adozione definitiva.