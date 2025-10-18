Olbia 18 ottobre 2025 – “Olbia è l’unico posto in Europa che abbiamo visto crescere e trasformarsi negli anni. Oggi è una destinazione diversa da sette anni fa e rientra tra i nostri vanti per la capacità di evolversi e accogliere. Ogni anno torniamo con entusiasmo perché qui si respira passione e organizzazione”. Lo ha dichiarato il promoter di H20 Racing, Raimondo Sangermano, durante la presentazione alla stampa del Regione Sardegna Grand Prix of Italy”, seconda tappa del Campionato Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025.

L’evento, organizzato da H2O Racing e Federazione Italiana Motonautica con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno del comune di Olbia, conferma ancora una volta il legame tra la città e la motonautica internazionale.

Alla conferenza nell’area paddock del molo Brin erano presenti anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, il presidente della Federazione Internazionale di Motonautica, Raffaele Chiulli, e il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione.

Nel suo intervento Nizzi ha ricordato il valore sociale dello sport, sottolineando come Olbia creda da sempre nella sua forza aggregante. “Abbiamo creduto che attraverso lo sport si potesse far crescere la comunità e unire Paesi che per vari motivi non riescono a stare insieme. Dobbiamo continuare così – ha detto –. Queste manifestazioni devono spingerci a proseguire su questa strada e a far partecipare tutti”. Il primo cittadino ha poi ringraziato la famiglia Sangermano assicurando che “il comune di Olbia sosterrà sempre questa manifestazione”.

Dalla Federazione Internazionale Motonautica è arrivato un riconoscimento speciale per la città. Il presidente Raffaele Chiulli ha definito Olbia “capitale mondiale dell’Aquabike” e ha aggiunto: “Non c’è disciplina che non sia presente qui. La straordinaria accoglienza di Olbia è sia offshore che onshore: passeggiando per le sue strade si respira amicizia e rispetto”.

Parole condivise anche dal presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, che ha voluto evidenziare la forza del lavoro di squadra. “L’Italia sta lavorando tantissimo – ha affermato – e questo ci fa crescere e ci dà lustro. L’obiettivo della FIM è unire e ampliare la base. Per la prima volta nella storia la Federazione diventa paralimpica, un traguardo che apre le attività anche ad atleti e persone con disabilità”.

Il vicepresidente della Regione ha ribadito l’impegno della Sardegna verso gli eventi sportivi di respiro internazionale. “Siamo orgogliosi di ospitare una tappa così importante come il Mondiale – ha detto Giuseppe Meloni –. Continuare a puntare su questi sport è motivo di orgoglio. Non è semplice trovare le risorse, ma su manifestazioni di questo tipo concentriamo la nostra attenzione”.

Il weekend prosegue con le gare del Campionato Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025 che porteranno ancora spettacolo e pubblico nel percorso ricavato nello specchio acqueo del molo Brin (qui il programma >).