Olbia – Una serata all’insegna del divertimento e della musica attende cittadini e visitatori questa sera, 30 dicembre, in piazza Crispi. Dalle 21:00 alle 24:00, il dj set di Radio Dimensione Suono darà il via alla festa con una selezione musicale capace di far ballare tutte le generazioni.

Lo stesso palco si trasformerà in una vera e propria arena della risata con tre comici di punta della scena nazionale: Dado, Paolo Migone e Gianluca Impastato, volti noti di Zelig e Colorado.

•Dado. Comico e cantautore, Dado è famoso per le sue canzoni parodiche e le battute taglienti che raccontano con ironia le situazioni quotidiane. Con il suo stile unico, riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico.

•Paolo Migone. Inconfondibile per il suo occhio nero e la vena surreale, Migone porta sul palco uno humor acuto e riflessivo che alterna risate fragorose a momenti di sottile ironia.

•Gianluca Impastato. Tra i personaggi più amati di Colorado, Impastato ha conquistato il pubblico con le sue caricature irresistibili, tra cui spicca l’indimenticabile “Chicco d’Oliva”.

La serata di oggi, 30 dicembre, è solo un assaggio dei festeggiamenti di Capodanno a Olbia. Domani, per la notte di San Silvestro, la città si prepara ad accogliere decine di migliaia di persone per uno dei concerti più attesi in Sardegna con i Pinguini Tattici Nucleari e, dopo la mezzanotte, i Boomdabash.