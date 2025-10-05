★VIDEO★ Olbia 5 ottobre 2025 – Fine settimana di festa nel centro di Olbia con la Shopping Night e la serata dedicata alle degustazioni di Vermentino di Gallura, che hanno animato le vie dello shopping con luci e musica. Due appuntamenti distinti ma complementari, organizzati nell’ambito della settimana Benvenuto Vermentino 2025, che hanno unito attività commerciali, produttori e pubblico in un percorso tra gusto e convivialità.

La Shopping Night, realizzata da Promocamera e Confcommercio, ha visto i negozi del centro restare aperti fino a tarda sera offrendo ai clienti un calice di Vermentino. Un’iniziativa che ha rafforzato il legame tra il tessuto economico cittadino e la valorizzazione del vitigno simbolo della Gallura.

La seconda serata è stata invece dedicata alle degustazioni guidate, con un ticket da 15 euro che permetteva cinque assaggi negli stand allestiti lungo corso Umberto e via Regina Elena. Sommelier e produttori hanno raccontato al pubblico la complessità del Vermentino, affrontando anche i temi legati ai cambiamenti climatici e alle strategie per garantire qualità e sostenibilità.

Nel corso del weekend, Olbia ha ospitato anche la mostra dell’artigianato artistico promossa dalla CNA Gallura e il Premio enoletterario Vermentino condotto dall’attore Neri Marcorè, due appuntamenti che hanno ribadito il legame tra vino, cultura e territorio.

La Settimana del Vermentino, che si chiude domenica 5 ottobre, è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari, Azienda Speciale Promocamera Camera di Commercio del Nord Sardegna, comune di Olbia, Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG e Confcommercio Gallura. Tra gli obiettivi di Promocamera quello di realizzare, già dal 2026, il Mese del Vermentino. Di seguito il video: