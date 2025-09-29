Olbia 29 settembre 2025 – Settimo Nizzi è il presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Tra sindaci e consiglieri comunali di Gallura e Monte Acuto hanno votato in 280 su 365 aventi diritto. Nizzi è stato eletto con 262 voti e 18 sono state le schede bianche.

Il consiglio provinciale sarà composto da Anna Letizia Addis (consigliera Alà dei Sardi), Antonio Addis (sindaco di Budoni), Anna Paola Aisoni (vicesindaca Tempio Pausania), Roberto Carta (sindaco di Oschiri), Maria Antonietta Cossu (consigliera Olbia), Francesca Dongu (consigliera Luogosanto), Michele Fiori (consigliere Olbia), Francesco Lai (sindaco di Loiri Porto San Paolo), Federica Santina Porcu (vicesindaca La Maddalena) e Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena).

L’insediamento del presidente e del primo consiglio provinciale è previsto il prossimo 10 ottobre.

