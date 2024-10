OLBIA. Rosa Bechere, scomparsa sei mesi fa dalla sua casa di via Petta, non si trova. Le ricerche nella campagna intorno alla chiesetta campestre di San Vittore, non hanno rivelato alcuna traccia utile ad individuare il suo corpo che, secondo la Procura presso il Tribunale di Tempio, è stato nascosto dalla coppia Meloni/Beccu.

I Carabinieri hanno battuto la zona palmo a palmo impiegando circa venti persone tra militari del reparto territoriale di Olbia, Cacciatori di Sardegna e Unità cinofile specializzate nella ricerca di resti umani.

Dal canto loro gli unici indagati dalla Procura, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, sospettati di aver ucciso Rosa, compagna di Davide Iannelli e di averne occultato il cadavere “hanno assunto sin da subito un comportamento assolutamente collaborativo e di impulso alle indagini – sostiene l’avvocato Giampaolo Murrighile -. Oggi confermano la piena e spontanea volontà di sottoporsi anche ad accertamenti e comparazioni biologiche de richieste dall’autorità giudiziaria”.

Le ricerche continueranno nei prossimi giorni in particolare nelle campagne a nord di Olbia.