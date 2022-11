OLBIA. Accompagnare i propri figli con maggior facilità nella scuola di Santa Maria, in via Cimabue. È la motivazione che ha spinto l’Assessorato all’Ambiente guidato da Antonella Sciola a emettere un’ordinanza per istituire il senso unico di marcia tra via Umbria e via Cesti.

Da via Cesti si potrà svoltare solo a destra, non più a sinistra. Resta invece il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Umbria e corso Vittorio Veneto.

Il provvedimento è stato presentato ieri sera in Consiglio Comunale dall’assessora Sciola. “Si tratta di una misura definitiva – ha detto – che permetterà agli accompagnatori di poter parcheggiare l’auto per massimo 20 minuti”.

Come si vede dalla carta in copertina, sul lato sinistro della carreggiata, infatti, l’Aspo provvederà a realizzare la segnaletica per i parcheggi, insieme a un’area di sosta per i disabili. “Questa amministrazione – ha sottolineato la delegata all’Ambiente – ha un piano di viabilità ben chiaro che interesserà anche altre scuole cittadine come, ad esempio, l’Ettore Pais dove è in progetto una rotatoria per garantire un migliore flusso del traffico”.

Il provvedimento sarà operativo non appena sarà realizzata la segnaletica da parte dell’Aspo.