Olbia 10 settembre 2025 – È stata prorogata al prossimo 6 ottobre la scadenza per presentare le domande di partecipazione alla Scuola di Alta Formazione promossa dal Cipnes Gallura.

L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, è rivolta a imprenditori e manager delle imprese del distretto produttivo di Olbia. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle aziende locali, con particolare attenzione ai settori dell’economia del mare, dell’innovazione manifatturiera, dell’agroalimentare e del turismo.

“Con la Scuola di Alta Formazione – fanno sapere dal Cipnes – mettiamo a disposizione delle imprese del territorio strumenti concreti per affrontare le sfide dell’economia globale, puntando su conoscenza, innovazione e sostenibilità”.

Saranno ammessi 30 partecipanti che seguiranno gratuitamente un percorso di 340 ore, con lezioni il venerdì e il sabato mattina nella sede del Cipnes Gallura. Docenti universitari ed esperti internazionali tratteranno temi quali business strategy, leadership, marketing strategico, export, project management, digitalizzazione, intelligenza artificiale, transizione ecologica e sostenibilità.

La partecipazione è riservata a imprenditori e manager con almeno il diploma di scuola secondaria superiore o la laurea, che non abbiano superato i 55 anni. È prevista una sola candidatura per impresa. Le domande, complete del modulo di manifestazione di interesse, dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo investingallura@pec.cipnes.eu entro il 6 ottobre. La selezione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione.